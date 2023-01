Ein ausgebüxter Rosapelikan war am Main schnell zum Fotomodell aufgestiegen. Doch offenbar bekam er Heimweh - und flog zurück nach Hause, in den Mannheimer Luisenpark.

Die gefiederte Berühmtheit hat ihren Ausflug beendet. Wie der hr am Montag erfuhr, kehrte der vermisste Rosapelikan wohlbehalten in den Mannheimer Luisenpark zurück. Offen blieb, warum sich der Vogel kurzfristig für einen Kurztrip nach Frankfurt entschieden hatte.

Rosapelikan drehte an Griesheimer Staustufe seine Runden

Der Rosapelikan wurde vergangene Woche an der Staustufe in Frankfurt-Griesheim gesichtet. Er hatte es sich dort auf der kleinen Insel im Main gemütlich gemacht. Fotografen und (Hobby-)Ornithologen waren ganz vernarrt in das gefiederte Tier, das in freier Wildbahn eigentlich im östlichen Mittelmeerraum vorkommt.

Auch in den Sozialen Netzwerken begeisterten die Fotos vom Rosapelikan. Hierzulande sind die Vögel eigentlich nur in Tierparks zu bewundern.