Auf ungewöhnliches Diebesgut hatte es am Samstag ein 21 Jahre alter Mann in Darmstadt abgesehen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, brach der Mann mit zwei Begleitern in einer Verkaufsbude am Schlossgraben ein und flüchtete mit mehreren dort erbeuteten Kuscheltieren. Die Polizei konnte den 21-Jährigen stellen. Die Ermittlungen dauern an.