Bei einem Unfall mit einer Pferdekutsche in Kassel sind eine Frau und zwei Kinder verletzt worden.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fuhren die 47-Jährige, ihre achtjährige Tochter und ihr sechsjähriger Sohn am Dienstag mit der Kutsche auf einem Feldweg, als der Wagen aus bislang ungeklärter Ursache an einer Steigung nach hinten kippte.

Die Mutter und ihre Kinder wurden in ein Krankenhaus gebracht. Das Pferd, das anschließend samt Kutsche noch etwa 200 Meter weiter lief, wurde den Angaben zufolge von Passanten eingefangen. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.