Ladendieb in Witzenhausen festgehalten

Diebstahl Ladendieb in Witzenhausen festgehalten

Ein 30-Jähriger ist nach einem Ladendiebstahl auf dem Parkplatz in Witzenhausen (Werra-Meißner) von einem Kunden festgehalten worden.

Wie die Polizei am Donnerstag meldete, hatte er zuvor in einem Baumarkt einen Sprühlack im Wert von 30 Euro eingesteckt - ohne zu bezahlen. Eine Kassiererin sprach ihn an, er flüchtete - und wurde aufgehalten.