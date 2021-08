Einsatzkräfte aus Nordhessen haben am Samstag im angrenzenden Kreis Göttingen geholfen, nach einem Mann in der Weser zu suchen.

Mehrere Zeugen hatten berichtet, der hilflos in dem Fluss in Hann.Münden treibende Mann habe mit den Armen gewunken und um Hilfe gerufen. Es wurde eine groß angelegte länderübergreifende Suche mit Drohne, Hubschrauber und Sonarboot gestartet. Von dem Gesuchten fehlte zunächst jede Spur. Die Suche dauerte am Abend noch an.