Glücklich endete für eine 35-Jährige die Entführung ihrer Katze in Elz (Limburg-Weilburg).

Zeugen hatten beobachtet, wie eine Frau das Tier in ihr Auto lockte und wegfuhr. Aufgrund von Hinweisen konnte die Halterin ihre Katze am Fenster einer Wohnung in Diez jenseits der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz ausmachen und alarmierte die Polizei. Mit einem Durchsuchungsbeschluss des dortigen Amtsgerichts stellten Beamte aus Elz und Diez das Tier am Montag schließlich sicher. Die Entführerin muss sich nun wegen Diebstahls vor Gericht verantworten.