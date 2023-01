Die Feuerwehr bei den Löscharbeiten an der brennenden Halle in Kelkheim.

Die Feuerwehr bei den Löscharbeiten an der brennenden Halle in Kelkheim. Bild © Mike Seeboth

Lagerhalle auf Lackiererei-Gelände in Brand

Auf dem Gelände einer Auto-Lackiererei in Kelkheim ist eine Lagerhalle nach einer Verpuffung in Flammen aufgegangen. Gelagert wurden dort unter anderem Kohle, Holz und Lacke. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt.

In Kelkheim (Main-Taunus) ist die Feuerwehr seit Dienstagmorgen im Großeinsatz, nachdem in einer Lagerhalle auf dem Gelände einer Auto-Lackiererei ein Feuer ausgebrochen war. "Bis zum Abend werden die Löscharbeiten mindestens dauern", sagte ein Feuerwehrsprecher am Nachmittag. Ein Feuerwehrmann erlitt bei dem Einsatz eine leichte Rauchgasvergiftung.

Nach Angaben der Feuerwehr hatte es gegen 8 Uhr eine Verpuffung gegeben. Die Flammen breiteten sich über die gesamte, etwa 900 Quadratmeter große Halle aus, die auch von einem Brennstoffhandel genutzt wurde. Gelagert waren dort unter anderem Kohle, Holz und Lacke. Feuerwehrleute löschten mehrere Stunden mit Wasser und breiteten schließlich einen Schaumteppich in der Halle aus, um die restlichen Flammen zu ersticken.

Laut Polizei keine Giftstoffe im Rauch

In dem Rauch waren nach Polizeiangaben keine Giftstoffe enthalten, Anwohner sollten jedoch vorsorglich Fenster und Türen geschlossen halten. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Der Bereich rund um den Brandort wurde weiträumig abgesperrt. Davon betroffen war auch die Industriestraße. Wegen der starken Rauchentwicklung und der daraus resultierenden schlechten Sicht wurde nach Polizeiangaben die Bahnstrecke zwischen Königstein und Frankfurt-Höchst zwischenzeitlich gesperrt.

