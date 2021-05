Die Flammen schlugen in der Nacht meterhoch aus der Lagerhalle

Die Flammen schlugen in der Nacht meterhoch aus der Lagerhalle Bild © Fuldainfo

Bei einem Großbrand auf dem Gelände einer Speditionsfirma in Künzell ist ein Mensch ums Leben gekommen. Ein weiterer wird vermisst. Das Feuer brach in einer Wohnung aus.

Das Feuer brach am frühen Sonntagmorgen gegen 1 Uhr auf dem Gelände der Spedition Dröder in Künzell (Fulda) nahe der Autobahn 7 aus. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, brannte es in einem Gebäudekomplex mit Lagerhalle und einer Wohnung für Mitarbeiter.

Nachdem das Feuer gegen 5 Uhr gelöscht war, entdeckten die Einsatzkräfte eine Leiche. Es wird vermutet, dass sich in dem Gebäude eine zweite Person befand. Sie wurde noch am Nachmittag vermisst.

Die Polizei hatte zunächst von zwei Toten berichtet. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei dem Toten und dem Vermissten vermutlich um zwei Mitarbeiter der Speditionsfirma. Sie sollen in der Wohnung gelebt haben.

Feuer brach in Wohnung aus

Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach das Feuer aus bislang unbekannter Ursache in der Wohnung aus und erfasste das gesamte Gebäude mit einer angrenzenden Lagerhalle. Feuerwehrkräfte konnten verhindern, dass die Flammen auf weitere Firmengebäude übergriffen.

Nach ersten vorläufigen Schätzungen wurde der Sachschaden auf mehr als eine Million Euro geschätzt. Das Gebäude ist einsturzgefährdet.

Sendung: hr-iNFO, 23.05.2021, 9.30 Uhr