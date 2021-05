Zwei Menschen sind bei einem Großbrand einer Lagerhalle in Künzell gestorben. Es soll sich um Brüder handeln. Die Feuerwehr ist noch immer im Einsatz.

Die beiden Brüder im Alter von 27 und 30 Jahren wurden am Sonntagmorgen von der Feuerwehr tot in ihrer Wohnung in Künzell (Fulda) aufgefunden. Das Gebäude befand sich auf dem Gelände einer Spedition. Dort war in der Nacht zum Sonntag um kurz nach 1 Uhr nachts eine Lagerhalle in Brand geraten. Die Männer sollen laut Polizeiangaben für die Spedition Hausmeistertätigkeiten verrichtet haben.

Die Feuerwehr war auch am Sonntagmorgen im Einsatz. Um mögliche Glutnester zu finden, trug sie das Dach der Lagerhalle ab.

Zwei Millionen Euro Schaden

Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf zwei Millionen Euro. Wie es zu dem Brand der kommen konnte, blieb zunächst weiter unklar.

Sendung: hr-iNFO, 23.05.2021, 9.30 Uhr