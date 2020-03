Lagerhalle in Flammen

Brand in Frankfurt-Rödelheim

Eine Lagerhalle auf einem Gartengrundstück in Frankfurt-Rödelheim ist am Samstagabend in Brand geraten.

Wie die Polizei am Sonntag meldete, wurde die Halle weitgehend zerstört. Verletzt wurde niemand. Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden, so die Polizei. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.