Eine Lagerhalle in Ginsheim-Gustavsburg ist am frühen Samstagmorgen in Brand geraten. Die Löscharbeiten gestalten sich aufwändig.

In einem Industriegebiet in Ginsheim-Gustavsburg (Groß-Gerau) hat am frühen Samstagmorgen eine Lagerhalle lichterloh gebrannt. Die Feuerwehr sei weiterhin mit einem Großaufgebot vor Ort, sagte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen gegen 7.30 Uhr. Gemeldet wurde das Feuer per Notruf gegen 4.30 Uhr. Menschen seien nicht verletzt worden.

Die Löscharbeiten seien sehr aufwendig. "Die Feuerwehr kann nur von außen löschen und alle Elemente stehen sehr dicht bei einander", sagte der Polizeisprecher. Ein Dachteil sei bereits eingestürzt. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen seien die Lagerhallen im Besitz einer Firma, die auch mit Desinfektionsmitteln zu tun habe. Ob sich diese in den Lagerhallen befinden, sei noch unklar.

Wie das Gebäude in Brand geraten konnte, steht genau wie die Schadenshöhe noch nicht fest. Weil es extrem raucht, sollen Anwohner Fenster und Türen geschlossen lassen.

Sendung: hr3, 02.05.2020, 07.00 Uhr