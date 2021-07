Lagerhalle in Homberg/Efze in Flammen

Großeinsatz Lagerhalle in Homberg/Efze in Flammen

Eine Lagerhalle auf dem Gelände der ehemaligen Dörnbergkaserne in Homberg/Efze (Schwalm-Eder) ist am Sonntagabend in Flammen aufgegangen.

Anwohner wurden aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr war im Großeinsatz, eine Kreisstraße wurde voll gesperrt. Brandursache und Schaden waren zunächst unklar.