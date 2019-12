Lagerhalle in Petersberg in Flammen

Hoher Schaden Lagerhalle in Petersberg in Flammen

Eine Lagerhalle ist am Dienstagabend in Petersberg (Fulda) aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten.

Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstagabend sagte. Der Sachschaden sei aber vermutlich sehr hoch. In der Halle im Ortsteil Böckels lagerten unter anderem Autos und hochwertige Werkzeuge. Feuerwehrleute waren am Dienstagabend noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.