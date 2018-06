Halle mit Luxusautos brennt in Frankfurt nieder

In Frankfurt ist eine rund 5.000 Quadratmeter große Lagerhalle abgebrannt. Das Feuer im Osten der Stadt zerstörte auch teure Autos. Ein Übergreifen der Flammen auf ein benachbartes Chemieunternehmen konnte die Feuerwehr verhindern.

Eine große Lagerhalle im Frankfurter Stadtteil Fechenheim ist in der Nacht zum Dienstag komplett niedergebrannt. Laut Feuerwehr handelte es sich um eine Autowerkstatt im Industriegebiet östlich des Stadtkerns. In der 120 mal 40 Meter großen Halle hätten unter anderem "hochpreisige Fahrzeuge" gestanden, sagte Feuerwehr-Pressesprecher Andreas Mohn.

Bei dem Brand seien Spraydosen und Gasflaschen explodiert. Auch Haushaltsgeräte und Möbel hätten in der Halle gestanden, die von verschiedenen Firmen genutzt wurde. "Die Stahlkonstruktion der Lagerhalle fiel letztendlich wie ein Streichholzgebilde in sich zusammen", teilte die Feuerwehr am Morgen mit. Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch unbekannt.

Löscharbeiten bis in den Vormittag

Das Feuer war kurz vor Mitternacht ausgebrochen. Über dem Industriegebiet im Osten der Stadt war eine dichte Rauchsäule zu sehen. Ein Großaufgebot der Feuerwehr bekam den Brand schnell in den Griff. Die Nachlöscharbeiten dauerten am Morgen noch an.

Oberste Priorität der Feuerwehr war es zunächst, ein benachbartes Chemieunternehmen zu sichern. Dortige Tanks seien von den Einsatzkräften "massiv gekühlt" worden, sagte der Sprecher. Die Gefahr eines Übergreifens der Flammen war demnach schnell gebannt.

Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Die Feuerwehr rief die Menschen im Stadtteil zeitweise auf, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Das sei allerdings eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen, akute Gefahr habe nicht bestanden.