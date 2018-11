Großbrand in Reinhardshagen-Vaake

Lagerhallen in Flammen

In Reinhardshagen im Kreis Kassel sind am Samstagmorgen zwei Lagerhallen in Brand geraten. Die angrenzende Bundesstraße 80 musste voll gesperrt werden.

Im Gewerbegebiet Süd des Reinhardshagener Stadtteils Vaake (Landkreis Kassel) ist am Samstag ein Lagerhallen-Komplex in Brand geraten. Wie die Polizei bestätigte, stehen zwei Hallen seit etwa 10.45 Uhr in Flammen. Dort würden Plastikteile und Reifen gelagert, außerdem sei dort eine Reihe von Hobbywerkstätten untergebracht.

Die Feuerwehr bekämpft die Flammen mit einem Großaufgebot. Die Bundesstraße 80 musste wegen der Löscharbeiten komplett gesperrt werden. Wegen der starken Qualmentwicklung sollten Anlieger Türen und Fenster vorsorglich geschlossen halten. Über die Brandursache und die Höhe des Schadens ist noch nichts bekannt.