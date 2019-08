Abgedecktes Dach in Rodgau-Hainhausen

Abgedecktes Dach in Rodgau-Hainhausen Bild © Wolfgang Hettfleisch/hr

Es waren Schäden in Millionenhöhe, die ein schweres Unwetter vor kurzem im Rhein-Main-Gebiet angerichtet hat. Jetzt will das Land Hessen denen helfen, die es besonders hart traf. Die Aktion ist allerdings auf sieben Städte und Gemeinden begrenzt.

Umgekippte Bäume, abgedeckte Dächer, verbeulte Autos und vollgelaufene Keller: Ein heftiges Unwetter mit starkem Regen, Hagel und Fallwinden hat am 18. August im Rhein-Main-Gebiet Schäden in Millionenhöhe hinterlassen, vor allem im Kreis Offenbach. Mehr als 20 Menschen wurden verletzt. Nun steht fest: Das Land wird Betroffene finanziell unterstützen.

"Es kommt jetzt darauf an, für schnellstmögliche Hilfe zu sorgen", teilte Innenminister Peter Beuth (CDU) am Donnerstag mit. Deshalb sollten nun die Schäden zügig begutachtet werden, damit Gelder dort ankommen, wo sie gebraucht würden.

Sieben Kommunen kommen infrage

Der Kreis derjenigen, die auf finanzielle Hilfe hoffen können, ist allerdings klar begrenzt. Profitieren können laut der Mitteilung des Ministeriums Bürger und Betriebe in sieben Städten und Gemeinden des Landkreises Offenbach:

Dreieich

Dietzenbach

Heusenstamm

Langen

Rodgau

Seligenstadt

Egelsbach

Für diese Kommunen ist auf Antrag der Kreisverwaltung eine sogenannte Finanzhilfeaktion angelaufen. Voraussetzung dafür: Ein Elementarereignis wie das Unwetter muss in einem größeren Gebiet gewütet und eine größere Zahl an Menschen durch Schäden an Gebäuden, Hausrat oder Betriebseinrichtungen betroffen haben. Geholfen wird außerdem einzig bei solchen Schäden, für die kein Versicherungsschutz besteht und die von den Betroffenen nachweislich aus eigener Kraft nicht behoben werden können.

Ein Baum demolierte in Rodgau-Jügesheim einen Transporter. Bild © Wolfgang Hettfleisch (hr)

Jeder Bürger habe nun die Möglichkeit, sich zu melden, sagte ein Sprecher des Innenministeriums. Eine Schadenskommission wird die Anträge begutachten. Am Ende steht ein Vorschlag, welche Antragsteller zum Zuge kommen sollten. Welche Summen fließen, ist laut Ministerium noch offen. Einen gedeckelten Etat für die Hilfsaktion gebe es nicht.

Mehr als 1.300 Einsätze

Feuerwehren, Technisches Hilfswerk und andere Organisationen waren während des sonntäglichen Unwetters bei mehr als 1.300 Einsätzen unterwegs. Bahn- und Straßenverkehr waren an manchen Orten noch in den folgenden Tagen gestört. Längere Sperrungen oder massive Behinderungen gab es zum Beispiel auf der ICE-Strecke Frankfurt-Mannheim und auf der B468 bei Dreieich (Offenbach).

Sendung: hr-iNFO, 29.08.2019, 14 Uhr