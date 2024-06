Der Fund einer Phosphorbombe auf der Baustelle für das Terminal 3 wirkt sich auf den Betrieb am Flughafen Frankfurt und den Autobahnverkehr aus. Die Vorbereitung der Sprengung hat am Freitagabend begonnen.

Auf dem Gelände des Frankfurter Flughafens ist am Freitag eine Phosphorbombe gefunden worden. Nach Angaben der Polizei wurde der 50 Kilo schwere Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gegen 9 Uhr bei Bauarbeiten in der Nähe des neuen Terminals 3 entdeckt.

Die Bombe soll kontrolliert gesprengt werden. Ein Polizeisprecher sagte am Abend, der Kampfmittelräumdienst habe seine Arbeiten zur Entschärfung begonnen.

Die Autobahn 5, die am Flughafen vorbeiführt, wurde am späten Nachmittag zwischen Frankfurter Kreuz und Langen (Offenbach) gesperrt. Der Verkehr staute sich auf mehreren Kilometern. Die Dauer der Sperrung hängt davon ab, wie schnell die Sperrzone geräumt ist und wie gut die Vorbereitung der Sprengung verläuft. Ein Polizeisprecher ging zunächst von von rund zwei Stunden aus.

Ein Polizeiauto sperrt eine Autobahnausfahrt auf der A5 zum Terminal 3 des Flughafens Frankfurt ab. Bild © 5vision.news

Auf der A5 sind auch die Anschlussstellen Langen und Neu-Isenburg-Zeppelinheim (beide Offenbach) betroffen. In Langen soll kein Verkehr mehr in Richtung Norden und in Zeppelinheim kein Verkehr mehr in Richtung Süden auffahren.

Auch Flugverkehr betroffen

In einem Radius von rund 1.000 Metern um den Fundort wurde eine Sperrzone eingerichtet. Davon ist auch Flugverkehr betroffen. Vorübergehend können zwei von vier Start- und Landebahnen nicht genutzt werden, wie ein Fraport-Sprecher sagte. Dadurch könne es zu Verzögerungen und Verspätungen im Betriebsablauf kommen.

Fluggäste sollten ausreichend Zeit für die Anreise einplanen und den Flugstatus vorab auf den Internetseiten der Fluggesellschaften prüfen.

Gefahr im Verzug

Brandbomben mit weißem Phosphor wurden in großem Maßstab im Zweiten Weltkrieg eingesetzt. Der Inhalt könne mit Luft reagieren, sagte ein Sprecher des Kampfmittelräumdienstes. Weil die Bombe schon an einer Stelle geöffnet sei, müsse man wegen der Gefahr zügig sprengen.