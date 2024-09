Landeskriminalamt - etwa 300 Cold Cases in Hessen

In ganz Hessen gibt es aktuell rund 300 sogenannter Cold Cases.

Dabei handelt es sich laut Landeskriminalamt um ungeklärte Tötungsdelikte, Vermisstenfälle mit dem Verdacht des Vorliegens auf ein Tötungsdelikt sowie herausragende ungeklärte weitere Straftaten. "Grundsätzlich wird in Fällen ermittelt, deren Tatzeitraum bis in das Jahr 1980 zurückreicht", so eine LKA- Sprecherin. Bei konkreten Hinweisen würden auch ältere Fälle bearbeitet. Die Behörde in Wiesbaden hat vor einigen Jahren eine spezielle "Cold Case Unit" eingerichtet.