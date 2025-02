Landgericht Darmstadt - Frau gesteht Giftmord an Ehemann in Offenbach

Im Prozess um den Giftmord an einem Mann in Offenbach hat die angeklagte Ehefrau des Opfers die Tat gestanden.

Veröffentlicht am 19.02.25 um 18:48 Uhr

Laut Staatsanwaltschaft soll die 59- Jährige Ende Mai 2024 zwei Arzneistoffe in das Getränk ihres Mannes gemischt haben, die eine tödliche Wirkung hatten. Nachdem er davon getrunken hatte, soll sie die Hände um seinen Hals gelegt und zugedrückt haben. Der Mann habe sie für eine jüngere Frau verlassen wollen, sagte ihr Anwalt am Mittwoch vor dem Landgericht Darmstadt. Sie habe in einer Atmosphäre von Beleidigungen und Gewalt gelebt.