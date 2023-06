Weil er einen Bekannten erstochen hat, ist ein 41-Jähriger am Mittwoch in Darmstadt wegen Totschlags zu acht Jahren Haft verurteilt worden.

Zudem ordnete das Landgericht die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an. Der Mann, der mit seiner Freundin in einer betreuten Wohngemeinschaft lebte, hatte gestanden, dort im Juli 2022 dem 46-jährigen Opfer ein Küchenmesser in die Brust gestoßen zu haben. Zuvor hatte sich der Angeklagte mit seiner Freundin gestritten. Als der Ältere der Frau zu Hilfe kam, griff der 41-Jährige zum Messer und stach zu.