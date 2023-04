Wegen Betrugs mit Leasing-Autos und Mobiltelefonen muss sich seit Dienstag ein 39-Jähriger vor dem Landgericht Frankfurt verantworten.

Laut Anklage blieb er in 54 Fällen die im Zeitraum von Juni 2019 bis März 2022 vereinbarte Ratenzahlung schuldig. Laut Staatsanwaltschaft verursachte er einen Schaden von rund 1,26 Millionen Euro. Verteidigung und Staatsanwaltschaft regten am Dienstag ein Rechtsgespräch an, womit das ursprünglich bis Mitte Mai terminierte Verfahren verkürzt werden könnte. Der Angeklagte war im vergangenen Sommer in U-Haft gekommen.