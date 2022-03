Wegen Trickdiebstählen ist ein 48-Jähriger am Mittwoch vom Landgericht Frankfurt zu drei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden.

Er hatte als angeblicher Kofferträger an Bahnhöfen und in Zügen ausländischen Touristen die Brieftaschen gestohlen. Allein in Frankfurt erbeutete er auf diese Weise knapp 14.000 Euro.