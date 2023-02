In Psychiatrie nach Kehlkopfstich

Nach einem tödlichen Stich in den Kehlkopf seines Mitbewohners ist ein 32 Jahre alter Mann dauerhaft in die Psychiatrie eingewiesen worden.

Die Schwurgerichtskammer am Landgericht Frankfurt ging in ihrem Urteil vom Donnerstag von Totschlag aus und folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Aufgrund seiner schizophrenen Erkrankung sei der Mann eine Gefährdung für die Allgemeinheit, hieß es in der Begründung des Urteils.

Der 32-Jährige hatte die Tat kurz nach dem Angriff im vergangenen Mai gestanden. Das Urteil ist rechtskräftig.