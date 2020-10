Landwirt in Sämaschine verletzt

Ein Landwirt, der sich am Dienstag bei Ackerarbeiten in Naumburg (Kassel) schwer verletzt hat, schwebt nicht mehr in Lebensgefahr.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, konnte der 71-Jährige aber noch nicht zu dem Unfall befragt werden. Er war mit dem Bein in die Kreisel-Egge seiner Sämaschine geraten.