Weil er einen Geschäftspartner mit einem Kopfschuss tötete, ist ein 42-Jähriger vom Landgericht Frankfurt zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Die Richter gingen von vollendetem Totschlag aus.

Spurensicherer der Polizei in weißen Anzügen untersuchen den Tatort in Frankfurt-Praunheim, wo ein Mann erschossen wurde Bild © hr

Der Angeklagte räumte in dem mehrwöchigen Prozess die Tat ein, die sich Anfang Dezember 2022 in Frankfurt-Praunheim ereignet hatte. Nach Erkenntnissen des Gerichts hatte er dem 38 Jahre alten Opfer viermal in den Oberkörper geschossen, bevor er ihm anschließend in den Kopf schoss.

Als strafmildernd wertete die Schwurgerichtskammer, dass das spätere Opfer der Familie des Angeklagten gedroht hatte. Dabei ging es um finanzielle Forderungen aus einem Handel mit russischen Impfstoffen.

Merkmale für einen Mord sah das Gericht allerdings nicht. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.

Verdächtiger nach tödlichen Schüssen in Frankfurt in U-Haft In Frankfurt-Praunheim ist ein 38 Jahre alter Mann auf offener Straße erschossen worden. Die Polizei nahm einen 40-Jährigen fest. Täter und Opfer kannten sich offenbar. Zum Artikel