Gleich zwei Auffahrunfälle haben sich auf der A5 ereignet. Mehrere Menschen verletzten sich. Autofahrer in Richtung Kassel stehen ab Frankfurt im Stau bis hinter Friedberg. Die Polizei rät dazu, einen großen Umweg einzuplanen.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr am Donnerstag gegen 13.45 Uhr zwischen Bad Homburger Kreuz und Friedberg in Richtung Norden ein Lkw auf einen weiteren Lastwagen auf. In diesen Unfall krachte dann auch noch ein Kleintransporter.

Der Fahrer des auffahrenden Lkw wurde schwer verletzt und eingeklemmt. Er muss von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Auch der Fahrer des Kleintransporters wurde schwer verletzt. Der Fahrer des vorderen Lkw wurde leicht verletzt.

Weiträumige Umleitung empfohlen

Nach Polizeiangaben wurden die Fahrzeuge stark deformiert. Dadurch könnte sich die Bergung verzögern. Die Autobahn ist an der Unfallstelle in Richtung Kassel voll gesperrt.

Der Verkehr staute sich zu Beginn des nachmittäglichen Berufsverkehrs ab dem Bad Homburger Kreuz auf einer Länge von zehn Kilometern. Die Polizei empfiehlt, am Bad Homburger Kreuz auf die A3 zum Seligenstädter Dreieck und von dort über die A45 zum Gambacher Kreuz zu fahren.

Weiterer Unfall bei Frankfurt

Etwas später ereignete sich ebenfalls in nördlicher Richtung ein weiterer Unfall auf der A5. Zwischen Westkreuz Frankfurt und Bad Homburger Kreuz fuhren drei Lastwagen und ein Auto ineinander. Bei einem der Lkw kippte das Führerhaus nach vorne. Der rechte Fahrstreifen wurde gesperrt. Der Verkehr staute sich am Nachmittag auf sechs Kilometern.

Ob sich dabei jemand verletzte, war zunächst nicht bekannt.

Sendung: hr1, 13.12.2018, 16.30 Uhr