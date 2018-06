Autofahrer rund um Frankfurt haben am Montagmorgen viel Geduld mitbringen müssen. Sowohl auf der A5 als auch auf der A3 staute sich der Verkehr auf bis zu 20 Kilometern.

So haben sich viele Autofahrer ihren Wochenbeginn sicher nicht vorgestellt: Wegen eines aufgerissenen Öltanks mussten am Montagmorgen ab kurz nach 5 Uhr in Frankfurt-Niederrad mehrere Spuren der A5 gesperrt werden. In der Folge staute sich der Verkehr in Richtung Kassel zeitweise auf bis zu 20 Kilometern bis zum Darmstädter Kreuz. Erst um 9.15 Uhr konnten alle Spuren wieder freigegeben werden.

Wie ein Sprecher der Autobahnpolizei sagte, hatte ein Laster Sicherungsutensilien verloren, ein nachfolgender Transporter riss sich daran den Öltank auf. Das auslaufende Öl verteilte sich auf einer Länge von 500 Metern über drei Fahrstreifen. Die Reinigungsarbeiten gestalteten sich aufwändig.

Ein zweiter Stau wurde durch einen Unfall auf der A3 zwischen Frankfurt-Süd und Offenbacher Kreuz ausgelöst. Wie ein Polizeisprecher berichtete, fuhr gegen 8 Uhr ein Motorradfahrer aus bisher ungeklärter Ursache auf ein Auto auf und stürzte. Ein weiterer Motorradfahrer konnte nicht mehr bremsen und fuhr über das erste Motorrad. Zwei Menschen wurden dabei leicht verletzt. Durch die Sperrung der linken Fahrseite bis 9 Uhr gab es bis zu 15 Kilometer Stau in Richtung Köln.