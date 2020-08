Das Wildparken um den Langener Waldsee ist schwer in den Griff zu bekommen. Angesichts der hohen Waldbrandgefahr bleibt das Strandbad deshalb weiter gesperrt. Regen könnte Abhilfe schaffen.

Ein gesperrter See bei Temperaturen um die 30 Grad - für viele Sonnenhungrige ist das schwer nachzuvollziehen. Und doch hält die Stadt Langen notgedrungen am Besuchsverbot seines beliebten Ausflugsziels fest.

"Uns wäre nichts lieber, als den See wieder zu öffnen", sagte Pressesprecher Markus Schaible hessenschau.de am Mittwoch. Doch die extreme Waldbrandgefahr ließe das gerade nicht zu. Die Lage werde jeden Tag neu bewertet. Fest steht: Ein wenig Regen täte dem Vorhaben gut.

Motor ging im Wald in Flammen auf

Am Freitag hatte ein heißer Motor eines im Wald geparkten Autos einen Brand ausgelöst. Rund 100 Quadratmeter Wald brannten, die Feuerwehr konnte laut Pressesprecher Schlimmeres verhindern.

Dass Besucher überhaupt illegal im Wald, auf Rettungswegen oder an der stark befahrenen Bundesstraße 44 parkten, lässt sich auf das Parkplatzproblem rund um den Langener Waldsee zurückführen. Wegen der Corona-Pandemie ist die Anzahl der Auto-Abstellplätze dort auf 700 begrenzt. Auch die Ausweichparkplätze der Firma Sehring stehen derzeit nicht zur Verfügung. Zudem verkehrt der Waldseebus laut Schaible momentan nicht.

Parkende Autos auf der Bundesstraße - am Langener Waldsee war das in der Vergangenheit Normalzustand. Bild © Andrea Bonhagen (hr)

Rettungswege zugeparkt

"Es tut uns um die viele Menschen leid, die sich ordnungsgemäß verhalten", sagte Schaible weiter. Diese machten die Mehrheit aus. Denn zuletzt seien so viel Gäste wie nie zuvor mit dem Rad oder zu Fuß angereist. Und auch diejenigen, die ihre Autos legal abstellten, seien jetzt die Leidtragenden.

Ein Online-Ticketsystem, das viele Bürger fordern, ist für die Stadt keine Lösung. Dieses ändere nichts an der Parksituation, meinte Schaible. Man könne damit nicht überprüfen, wo die Besucher parkten.

Erst wurde der Parkplatz gesperrt, dann der See

Der Langener Waldsee war am Montag komplett gesperrt worden. Zuvor hatte die Stadt noch versucht, das Parkplatz-Chaos in den Griff zu bekommen, indem sie die Zufahrt zum See sperrte.

Die Polizei verteilte an Wildparker bereits hunderte Strafzettel. "Die Stadt kann die an der Bundesstraße illegal abgestellten Autos aber nicht abschleppen", so der Pressesprecher. Dies falle nicht in ihre Zuständigkeit.