Nach einem Auffahrunfall mit zwei Lkw ist die A3 in Richtung Frankfurt vorübergehend voll gesperrt worden. Der Verkehr staute sich schnell auf mehreren Kilometern.

Nachdem zwei Lkw am Dienstagmorgen auf der rechten Spur zwischen Obertshausen und Offenbacher Kreuz ineinander gefahren waren, musste die A3 in Richtung Frankfurt am Dienstagvormittag voll gesperrt werden. Mittlerweile ist der linke Fahrstreifen wieder frei.

Ein Fahrer wurde in einem Führerhaus eingeklemmt, nach ersten Polizeiangaben aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er kam mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus. Es bildete sich ein mehrere Kilometer langer Stau.