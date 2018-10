Bei einem Unfall auf der A3 bei Niedernhausen ist ein 83 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt worden. Zwei Fahrspuren mussten über mehrere Stunden gesperrt werden. Es kam zu langen Staus.

Ein 83 Jahre alter Autofahrer war am Sonntag auf der A3 in Richtung Köln unterwegs, als er gegen 14.30 Uhr bei Niedernhausen (Rheingau-Taunus) aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Wagen geriet in den Grünstreifen, überschlug sich und blieb auf der Fahrerseite liegen, wie die Polizei mitteilte.

Der Fahrer, ein 83 Jahre alter Mann, wurde dabei schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Er kam in ein Krankenhaus.

Die rechte und mittlere Spur waren für mehrere Stunden gesperrt, es kam zu Staus von über zehn Kilometern Länge bis zum Wiesbadener Kreuz. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 25.000 Euro.

Sendung: hr-iNFO, 7.10.2018, 18 Uhr