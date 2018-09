Ein Lkw-Fahrer ist an einem Stauende auf der A7 bei Kassel ins Heck eines anderen Lastwagens geprallt und ums Leben gekommen. Ein Augenzeuge des Unfalls erlitt einen Schock. Die Autobahn blieb zeitweise voll gesperrt.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 10.40 Uhr auf der A7 an der Landesgrenze zu Niedersachsen zwischen den Anschlussstellen Kassel-Nord und Hann. Münden-Lutterberg. An einer Baustelle hatte sich nach Polizeiangaben ein Lkw-Rückstau gebildet. Der Fahrer eines Kleinlasters, der gerade vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen wechselte, übersah offenbar das Stauende und prallte ungebremst auf einen stehenden Sattelzug.

Der Mann, dessen Identität noch nicht abschließend geklärt ist, wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des vorausfahrenden Sattelzugs blieb unverletzt. Ein weiterer Lkw-Fahrer, der Augenzeuge des Unfalls wurde, erlitt einen Schock. Er kam vorsorglich ins Krankenhaus.

Autobahn zeitweise gesperrt.

Die Autobahn in Richtung Norden war wegen der Bergungsarbeiten über eine Stunde voll gesperrt. Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich auf über zehn Kilometern. Mittlerweile ist die Fahrbahn wieder frei.