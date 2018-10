Ein Sattelzug ist am Freitagmorgen am Offenbacher Kreuz umgekippt. Die Verbindung von der A661 zur A3 war stundenlang gesperrt.

Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr der Lkw-Fahrer am Freitagmorgen kurz vor 9 Uhr die A661 in Fahrtrichtung Egelsbach. An der Anschlussstelle Offenbach wollte er auf die A3 wechseln. Am Ende der Kurve kippte der Lastwagen plötzlich auf die Fahrerseite und kam auf der Parallelfahrbahn zum Liegen, berichtete die Polizei.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, er kam in ein Krankenhaus. Die genaue Unfallursache ist noch unklar, so die Polizei. Die Bergung des mit Reifen beladenen Lastwagens war kompliziert. Die Parallelfahrbahn sowie die Verbindung der A661 von Bad Homburg kommend auf die A3 in Richtung Würzburg war stundenlang gesperrt. Es kam zu längeren Staus.