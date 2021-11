Ein Lkw ist bei einem Unfall auf der A5 am Frankfurter Flughafen am Dienstag in Flammen aufgegangen.

Der Fahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei sperrte die Autobahn nach Süden mal ganz, mal teilweise. Es kam zu kilometerlangen Staus. Der Lastwagen war auf einen anderen aufgefahren. Warum, war zunächst nicht klar.