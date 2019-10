An dieser Kreuzung in Limburg fuhr ein Lastwagen auf mehrere Autos auf.

An dieser Kreuzung in Limburg fuhr ein Lastwagen auf mehrere Autos auf. Bild © Wiesbaden112.de

In Limburg ist ein Lastwagen auf mehrere Fahrzeuge aufgefahren. 17 Menschen wurden verletzt, einer davon schwer. Die Polizei warnte vor Spekulationen über die Hintergründe des Vorfalls.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Lkw fährt auf Autos auf [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Am späten Montagnachmittag fuhr ein Lastwagen in Limburg an einer Kreuzung vor dem Gerichtsgebäude auf mehrere an einer Ampel wartende Fahrzeuge auf. Mehrere Menschen seien dabei eingeklemmt worden. Insgesamt seien 17 Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer, teilte das Polizeipräsidium Westhessen mit. Der Fahrer des Lkw wurde nach dem Vorfall am Bahnhof festgenommen.

Danach warnte die Polizei vor Spekulationen über den Hintergrund des Vorfalls. "Wir geben heraus, was gesichert ist und nicht, was jemand gehört haben will", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums der Deutschen Presse-Agentur.

Ermittler seien vor Ort, unter anderem sei ein Hubschrauber im Einsatz: "Es geht um Übersichtsaufnahmen und eine saubere Ermittlungsarbeit." Der Sprecher widersprach Spekulationen, es herrsche eine "Nachrichtensperre" vonseiten der Behörden: "Gesicherte Erkenntnisse geben wir heraus."

Dass der Fahrer festgenommen worden sei, bezeichnete der Sprecher als normal. "Bei jedem Unfall mit so vielen Verletzten fährt ein Fahrer danach nicht einfach davon", sagte er. Einem Bericht der "Frankfurter Neuen Presse" zufolge soll der Mann den Laster gekapert und die Autos in Limburg mit Absicht gerammt haben. Quellen, worauf sich diese Angaben stützten, nannte die Zeitung nicht.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 07.10.2019, 19.30 Uhr