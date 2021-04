Ein 11-Jähriger ist in Lauterbach (Vogelsberg) von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden.

Der Junge wollte am Sonntag nach links in eine Hofeinfahrt abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Wagen, teilte die Polizei am Montag mit. Mit leichten Verletzungen kam er in ein Krankenhaus.