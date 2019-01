Nach dem Fund von Leichenteilen in einer Wohnung in Darmstadt-Eberstadt hat der 34 Jahre alte Bewohner zugegeben, seine tote Freundin zerstückelt zu haben. Ihre Tötung bestreitet er. Das Amtsgericht erließ Haftbefehl.

Videobeitrag Hinweis: Keine Videowiedergabe möglich. Bitte aktivieren Sie Javascript oder deaktivieren Sie Tools, die die Scriptausführung im Browser unterbinden. Ihr Browser unterstützt keine Videos im MP4/H.264-Format. Video zum Video Leiche in Darmstadt identifiziert [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Der Lebensgefährte einer Frau, die am Donnerstag tot in der gemeinsamen Wohnung in Darmstadt gefunden worden war, hat zugegeben, die Leiche der 40-Jährigen zerteilt zu haben. Die Tötung der Frau bestreite er aber, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt am Freitag.

Todesursache und mögliches Tatmotiv noch unklar

Die Ermittler gehen dennoch davon aus, dass er für den Tod seiner Freundin verantwortlich ist. Dafür gebe es belastbare Anhaltspunkte, sagte der Sprecher. Das Amtsgericht Darmstadt erließ am Freitagnachmittag Haftbefehl gegen den 34-Jährigen wegen des Verdachts des Totschlags. Der Mann befinde sich in Untersuchungshaft, so die Staatsanwaltschaft.

Die Obduktion der Leichenteile hatte zuvor ergeben, dass es sich um die 40-Jährige handelt. Außerdem stehe fest, dass sie gewaltsam zu Tode gekommen sei, so der Sprecher. Umstände und Zeitpunkt des Todes seien noch nicht bekannt, dazu seien weitere Untersuchungen nötig. Zum Tatmotiv gibt es bislang keine Hinweise.

Verdächtiger rief selbst die Polizei

Der Verdächtige hatte sich am Donnerstag zur Polizei begeben und erklärt, er habe die Frau tot in der Wohnung gefunden. Weitere Angaben machte er nicht. Den Ermittlern zufolge lebte er mit dem Opfer zusammen in der Wohnung. Anhaltspunkte für eine psychische Störung des Mannes liegen laut Staatsanwaltschaft nicht vor.

In diesem Mehrfamilienhaus wurde die Leiche gefunden. Bild © Raphael Stübig (hr)

Die Kriminalpolizei untersuchte die Wohnung und sicherte bis in den Donnerstagabend hinein Spuren. Außerdem wurden Dutzende Müllcontainer aus der Umgebung des Mehrfamilienhauses sichergestellt und abtransportiert. Ob in den Müllbehältern weitere Leichenteile oder mögliche Tatwerkzeuge vermutet wurden, ist unklar.