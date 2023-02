Tötungsdelikt in Büdingen

Eine 63 Jahre alte Frau ist in Büdingen einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Ihr Lebensgefährte gilt als dringend tatverdächtig.

In Büdingen (Wetterau) ist am Montagabend eine Frau zu Tode gekommen. Der Lebensgefährte der 63-Jährigen steht im dringenden Verdacht, ihr bei einem Streit derart schwere Verletzungen zugefügt zu haben, dass sie noch vor Ort starb. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mit.

Der 65 Jahre alte mutmaßliche Täter wurde bei der Fahndung mit Beteiligung eines Polizeihubschraubers vorläufig festgenommen. Er schwieg zu den Vorwürfen.

Am Dienstag erging auf Antrag der Staatsanwaltschalt Untersuchungshaftbefehl gegen den Beschuldigten wegen des dringenden Tatverdachts des vollendeten Totschlags. Näheres zu den Hintergründen gab es zunächst nicht. Die genaue Todesursache soll mit einer Obduktion geklärt werden.

