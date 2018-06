In einer Wohnung in Steinau an der Straße haben Ermittler am Montag Leichenteile in Müllsäcken gefunden.

In einer Wohnung in Steinau an der Straße haben Ermittler am Montag Leichenteile in Müllsäcken gefunden.

Die Polizei hat die Lebensgefährtin des Mannes festgenommen, der im osthessischen Steinau ums Leben gekommen ist. Die 34-Jährige war offenbar auf der Flucht. Zuvor waren männliche Leichenteile in Müllsäcken verpackt in einer Wohnung gefunden worden.

Nach dem Fund von Leichenteilen in einer Wohnung in Steinau an der Straße (Main-Kinzig) ist die Lebensgefährtin des Opfers festgenommen worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, ist die 34-Jährige am Montagabend in Dortmund festgenommen worden. Sie soll im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. Sie wird verdächtigt, ihren 47 Jahre alten Partner mit mehreren Messerstichen getötet zu haben.

Am Montag hatten Ermittler nach einem Hinweis, der bei der Polizeistation in Schlüchtern (Main-Kinzig) eingegangen war, Teile einer männlichen Leiche in Müllsäcken in einer Wohnung in Steinau gefunden. Die Säcke standen offenbar schon länger in der Wohnung.

Identität des Toten geklärt

Die Frau habe mit dem 47-Jährigen zusammen in der Wohnung gelebt. Eine Obduktion hatte den ersten Verdacht bestätigt, dass es sich bei den Leichenteilen um die eines Menschen handelt. Sie konnten dem Mieter der Wohnung zugeordnet werden. Im Bereich des Oberkörpers wurden mehrere Stichverletzungen festgestellt, die nach ersten Erkenntnissen den Tod des Mannes verursacht haben dürften.

