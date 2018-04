Im Mordprozess gegen das sogenannte Killer-Paar hat das Landgericht Darmstadt die beiden Angeklagten zu lebenslanger Haft verurteilt. Die beiden hatten eine Rentnerin erstochen. Filme und Geschichten über Serienmörder sollen sie zu der Tat angeregt haben.

Das Darmstädter Landgericht sah es als erwiesen an, dass die 38-Jährige und ihr zehn Jahre jüngerer Ex-Freund vor gut einem Jahr eine Rentnerin in ihrer Wohnung in Dieburg erstachen. Sie töteten sie demnach mit elf Messerstichen. Dafür verurteilte sie die Kammer zu lebenslanger Haft.

Angeregt von romantisierenden Vorstellungen über Serienmörder und Killer-Paare in Filmen ("Natural Born Killers") und im Internet hätten sie gemeinschaftlich aus Habgier gehandelt und zudem die Arg- und Wehrlosigkeit der 81-Jährigen ausgenutzt, sagte der Vorsitzende Richter Volker Wagner. Die Kammer folgte beim Strafmaß dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die für beide Angeklagte lebenslang gefordert hatte.

Keine besondere Schwere der Schuld festgestellt

Allerdings entschied das Gericht nicht auf die besondere Schwere der Schuld. Dies hatte die Anklagebehörde für die 38-Jährige gefordert. Sie hatte die Tat im Prozess bestritten. Der 28-Jährige hingegen hatte gestanden.

Gegen die Frau ist nach Darstellung der Staatsanwaltschaft zudem am Dienstag vom Amtsgericht Dieburg ein Haftbefehl wegen Mordverdachts ergangen. Sie wird beschuldigt, 2006 in der Schweiz einen Patienten mit einer Überdosis Insulin umgebracht zu haben.

