Lebenslang für Krankenschwester in Marburger Frühchen-Prozess

Am Ende eines zähen Indizienprozesses schickt das Landgericht Marburg eine Krankenschwester lebenslang ins Gefängnis. Die Richter sehen es als erwiesen an, dass die Frau mehrere Frühchen vorsätzlich in Lebensgefahr gebracht hat.

Nach zehn Monaten Verhandlung hat das Marburger Landgericht die Krankenschwester Elena W. am Donnerstag zu lebenslanger Haft verurteilt, weil sie drei Frühchen nicht verordnete Medikamente verabreicht und so teils in Lebensgefahr gebracht habe.

Das Gericht sprach die 30-Jährige unter anderem des versuchten Mordes, der gefährlichen Körperverletzung und der Misshandlung von Schutzbefohlenen schuldig.

Die Frau hatte den Neugeborenen nach Überzeugung der Richter auf der Frühchenstation der Marburger Uni-Klinik zwischen Dezember 2015 und Februar 2016 nicht ärztlich verordnete und medizinisch notwendige Beruhigungs- und Narkosemittel gegeben. Die Frau hatte zu den Vorwürfen geschwiegen.

Marburgs umfangreichster Prozess

Der Prozess war der umfangreichste, den die Universitätsstadt Marburg bisher erlebt hat, wie der Sprecher des Landgerichts Marcus Wilhelm bestätigt. Der Fall sei "besonders komplex" - und habe deutschlandweit für Aufsehen gesorgt.

Komplex deshalb, weil es sich um einen Indizienprozess gehandelt hat. Niemand wurde auf frischer Tat ertappt, es ging um Gutachten, Experten-Einschätzungen, Indizien – und viel davon ließ Raum zur Interpretation. Wie waren die Arbeitsabläufe in der Frühchenstation? Wie haben sich die Narkosemittel auf die kleinen, ohnehin schon geschwächten Kinderkörper ausgewirkt? Und vor allem: Was könnten die Motive gewesen sein, so etwas zu tun?

Drei Fälle in der Uniklinik

Im Februar 2016 kam es in der Marburger Uniklinik zu einem Zwischenfall. Ein Frühchen musste wiederbelebt werden und überlebt nur knapp. Später kam heraus, dass das Kind mit Medikamenten vergiftet wurde. Im Zuge der Ermittlung gegen die verdächtige Krankenschwester Elena W. stieß die Polizei auf zwei weitere Fälle, die ins Jahr 2015 zurückreichen.

Ein Baby war im Dezember 2015 gestorben, die Leiche wurde exhumiert und untersucht. Im Körper des toten Kindes wurden ebenfalls Medikamente nachgewiesen, laut eins Gutachtens sei das Baby aber nicht daran gestorben.