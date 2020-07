Lebenslange Haft für Mord an Geschäftsfrau [Audioseite]

Er tötete die Schwester seiner Ex-Freundin mit einem Schuss durch die Scheibe eines Sportwagens: Das Landgericht Darmstadt hat einen Mann zu lebenslanger Haft verurteilt.

Ein 43 Jahre alter Mann ist nach dem Mord an der Schwester seiner Ex-Freundin zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Täter hatte die 44-Jährige vor rund einem Jahr in der Offenbacher Innenstadt getötet.

Laut dem Urteil der Richter am Darmstädter Landgericht hatte er die Frau durch die Seitenscheibe ihres geparkten Sportwagens erschossen. Das Opfer hatte darin auf ihr Kind gewartet.

Bei der Getöteten handelte es sich um die Schwester der Ex-Freundin des Angeklagten. Sie soll der Mann für die Trennung verantwortlich gemacht haben.

Angeklagter beteuert: Tod nur ein Versehen

Bei der Urteilsbegründung am Donnerstag schüttelte der 43-Jährige immer wieder ungläubig den Kopf. Den tödlichen Schuss hatte der Mann eingeräumt, jedoch als Versehen dargestellt.

Augenzeugen hatten aber gesehen, wie er mit einem gemieteten Auto dicht an den Wagen seines Opfers heranfuhr, den Arm aus dem Fenster streckte und der 44 Jahre alten Geschäftsfrau aus Offenbach aus nächster Nähe durch die Seitenscheibe in den Hals schoss. Das Opfer starb noch am Tatort.

Sendung: hr-iNFO, 23.7.2020, 14 Uhr