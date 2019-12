Im Prozess um eine zerstückelte Frauenleiche ist ein 35-Jähriger am Donnerstag vom Landgericht Darmstadt wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann in der Neujahrsnacht 2019 in Darmstadt bei einem Streit seine 40 Jahre alte Freundin erwürgt und dann ihre Leiche zerstückelt hat. Opfer und Täter waren drogenabhängig. Die Staatsanwaltschaft hatte auf 13 Jahre wegen Totschlags plädiert,während die Nebenklage lebenslang wegen Mordes gefordert hatte.