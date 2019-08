In Hofheim ist offenbar eine Frau getötet worden. Sie war leblos an einem Waldrand gefunden worden. Die Polizei fahndete mit einem Hubschrauber.

Spaziergänger haben am Dienstagabend eine leblose Frau an einem Waldrand im Hofheimer Ortsteil Langenhain (Main-Taunus) entdeckt. Der alarmierte Rettungsdienst habe lange versucht, die Frau zu reanimieren. Die Bemühungen seien aber ohne Erfolg geblieben, erklärte ein Polizeisprecher am Mittwoch.

Die Beamten gehen von einem Gewaltverbrechen aus, deswegen wurden Spuren gesichert. Außerdem kam am Abend ein Hubschrauber zum Einsatz, der auch am Mittwoch eventuell noch einmal zur Fahndung eingesetzt wird. Nach Angaben des Sprechers sind bereits erste Hinweise eingegangen.

Ob die Ermittler einen konkreten Tatverdächtigen suchen, sagte der Sprecher nicht. Auch weitere Informationen zum Opfer lagen zunächst nicht vor.

Sendung: hr-iNFO, 21.08.2019, 11 Uhr