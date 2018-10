Das Frankfurter Amtsgericht hat einen Lehrer wegen sexuellen Missbrauchs einer 14-jährigen Schülerin zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Der Mann sprach vor Gericht unter Tränen von Liebe.

Das Gericht verurteilte den 39-Jährigen wegen sexuellen Missbrauchs einer Schutzbefohlenen zu einer 11-monatigen Bewährungsstrafe, einer Therapie und 1.000 Euro Geldbuße.

Der Mann aus dem Hochtaunuskreis hatte in dem Prozess unter Tränen zugegeben dass er sich in die Schülerin verliebt hatte und es zu zwei sexuellen Kontakten gekommen war – in der Sportumkleide der Schule und in seiner Wohnung. Der Angeklagte sprach vom größten Fehler seines Lebens. Sein Geständnis ersparte dem Mädchen eine quälende Aussage.

Tränen im Gericht

Allerdings sagte ihm die Vorsitzende Richterin bei der Urteilsbegründung, dass seine extrem emotionale Aussage bei der mittlerweile 15-Jährigen auch Schuldgefühle auslöse, obwohl sie keine Verantwortung trage - weder für die verurteilten Taten noch dafür, dass der Angeklagte nicht mehr als Lehrer arbeiten darf. Nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe war der Pädagoge vom Schuldienst suspendiert worden.

Sendung: hr-iNFO, 24.10.2018, 13.00 Uhr