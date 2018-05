Vor einer Woche fanden Taucher eine Leiche am Grund des Edersees. Jetzt ist klar, um wen es sich handelt. Unterdessen suchen Rettungskräfte nach einem anderen Menschen, der möglicherweise im Edersee ertrunken ist.

Am Fuß der Sperrmauer des Edersees (Waldeck-Frankenberg) machten Taucher des Wasserschifffahrtsamtes vergangenen Mittwoch einen grausamen Fund: Bei Wartungsarbeiten an der Mauer entdeckten sie eine stark verweste Wasserleiche.

Eine Woche später steht nun fest, dass es sich bei dem Toten um einen seit Februar 2017 vermissten 26-Jährigen handelt. Die Experten vom Institut für Rechtsmedizin in Gießen, die den Leichnam obduzierten, schlossen ein Verbrechen oder Fremdeinwirkung aus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Mann sei ertrunken.

Taucher hatten die Leiche bei einer Suchaktion vergangene Woche an der Sperrmauer in 32 Metern Tiefe entdeckt. Die Ermittler gehen von einem Suizid aus.

Die Ermittler der Kripo in Korbach hatten bereits vermutet, dass es sich bei der Leiche um den seit gut einem Jahr vermissten Mann aus Kassel handelt. Sein Auto war wenige Wochen nach seinem Verschwinden an der Staumauer verlassen aufgefunden worden. Suchaktionen waren damals erfolglos, der Mann blieb verschwunden. Taucher konnten damals nicht eingesetzt werden, weil der See im Februar 2017 noch zugefroren war.

Bootsführer vermisst

Rettungskräfte am Edersee sind unterdessen wegen eines neues Vermisstenfalls im Einsatz. Taucher suchten am Dienstag nach einer Person, die möglicherweise ertrunken ist. Der Kapitän eines Ausflugsschiffes hatte laut Polizei am Dienstag einen Menschen im Wasser gesehen. Die Person habe versucht ein vollgelaufenes Boot an eine Anlegestelle zu ziehen. Einen Augenblick später sei das Boot mit der Person plötzlich weg gewesen.

Rettungskräfte suchten an Land und im Wasser nach ihr, konnten sie aber nicht finden. Nun werde technisches Gerät besorgt, um die Suche fortsetzen zu können, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. In den nächsten Tage soll der betreffende Bereich mit einem Sonargerät abgesucht werden.

