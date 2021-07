Am Einsatzort in Ahnatal-Weimar

Am Einsatzort in Ahnatal-Weimar Bild © Hessennews

Leiche bei Brand in Doppelhaushälfte entdeckt

Bei Löscharbeiten ist im nordhessischen Ahnatal eine Person tot aufgefunden worden. In der Doppelhaushälfte hatte es zuvor gebrannt.

Nach einem Wohnhausbrand in Ahnatal (Kassel) ist eine Person am Donnerstag tot aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Leiche in einer Doppelhaushälfte im Ortsteil Weimar entdeckt. Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten dort den Brand zuvor gelöscht.

Um wen es sich bei der tot aufgefundenen Person handelt, ist noch nicht geklärt. Auch zum Geschlecht der Person und konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wie es zu dem Brand in dem Wohnhaus gekommen ist, ist ebenfalls noch unklar.