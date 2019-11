Leiche bei Küchenbrand in Langgöns gefunden

Bei einem Küchenbrand in Langgöns hat die Feuerwehr am Samstagabend einen Toten in einem Wohnhaus gefunden.

Nach Angaben derPolizei handelte es sich dabei um den 59-jährigen Hausebesitzer. Er lag leblos im Treppenhaus. Das Feuer in der Küche konnte schnell gelöscht werden. Es war gegen 19.30 Uhr gemeldet worden, weil Rauch aus der Wohnung drang. Die Kriminalpolizei geht nach aktuellem Stand nicht von einer Straftat aus.