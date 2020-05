Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found

Leiche mit Verbrennungen in Feld bei Hadamar gefunden

Passanten haben an einem Feldweg im mittelhessischen Hadamar die Leiche eines Mannes gefunden. Der Tote wies Verbrennungen auf. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Entdeckt worden war der männliche Leichnam am Montagmorgen von Passanten an einem Feldweg nahe des Ortsausgangs des Hadamarer Stadtteils Steinbach (Limburg-Weilburg). Nach Angaben einer Polizeisprecherin wies der Tote Verbrennungen am gesamten Körper auf.

Woher diese stammen, ist unklar. "Wir ermitteln in alle Richtungen", sagte die Sprecherin. Bei dem Toten handelt es sich um einen 29 Jahre alten Mann aus dem Kreis Limburg-Weilburg. Ermittler sicherten vor Ort Spuren. Ein Hubschrauber suchte aus der Luft nach möglichen Hinweisen.

Sendung: hr-iNFO, 04.05.2020, 16.33 Uhr