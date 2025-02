Ein 81 Jahre alter Mann ist in Biblis tot in einer Wohnung gefunden worden. Eine Obduktion ergab nun: Der Mann wurde wohl Opfer eines Gewaltverbrechens.

Nach dem Fund eines toten 81-Jährigen in einer Wohnung in Biblis (Bergstraße) gehen die Ermittler davon aus, dass der Mann umgebracht wurde. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstagnachmittag mit. Einzelheiten wurden unter Hinweis auf die laufenden Ermittlungen zunächst nicht genannt.

Die Polizei sucht weiter nach Hinweisen. Man habe die Mordkommission "1002" eingerichtet, in der sich mehr als 20 Beamtinnen und Beamte mit dem Fall beschäftigen. Es werde zudem ein Hinweistelefon für mögliche Zeugen eingerichtet.

Die Leiche des Mannes war am Montagmittag gegen 13.40 Uhr in einer Wohnung in der Lindenstraße von Angehörigen gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Kriminalpolizei in Heppenheim (Bergstraße) übernahmen daraufhin die Ermittlungen.