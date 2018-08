Ein seit einem Badeunfall vermisstes neunjähriges Kind ist tot im Rhein gefunden worden. Ein dreizehnjähriges Mädchen wird noch vermisst.

Nun ist es traurige Gewissheit: Ein am Freitag bei einem Badeunfall untergegangenes neunjähriges Mädchen ist tot im Rhein gefunden worden. Wie die das Polizeipräsidium Südhessen am Samstag berichtete, wurde ihre Leiche am Mittag von einer Bootsfahrergruppe bei Biebesheim (Groß-Gerau) entdeckt und an Land gebracht. Ein weiteres Kind wird noch vermisst.

Die neun- und die dreizehn Jahre alten Mädchen hatten am Freitag bei Worms (Rheinland-Pfalz) in dem Fluss gebadet. Dabei gerieten sie in einen Strudel und gingen unter. Polizei und Feuerwehr suchten mit einem Großaufgebot nach ihnen. Die Suche wurde am Samstag eingestellt.